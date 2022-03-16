Путин заверил в отсутствии у России цели оккупировать Украину

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, поскольку ей не оставили дипломатических возможностей решения проблем безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию", - заявил Путин в среду на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов РФ.

По его словам, "появление российских войск под Киевом, другими городами Украины связано не с намерением оккупировать эту страну, у нас нет такой цели".

Глава государства напомнил, что об этом властям Украины было прямо сказано в обращении 24 февраля. "Хочу сказать об этом впервые - в самом начале операции на Донбассе киевским властям по разным каналам с целью избежать бессмысленного кровопролития было предложено не вступать в боевые действия, просто вывести свои войска из Донбасса. Не захотели. Но что же, это их решение", - заявил Путин.

Если бы российские войска действовали только в ДНР и ЛНР, это не привело бы к миру на Украине, пояснил он.

"Если бы наши войска действовали только на территориях народных республик, помогли им освободить свои земли, - это не стало бы окончательным решением, не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны уже - для России", - сказал Путин.

"Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта, продолжались бы обстрелы и провокации", - отметил он.

Путин также заявил, что Россия готова на переговорах обсуждать принципиальные вопросы - демилитаризации и денацификации Украины. "Именно принципиальные для России, для нашего будущего вопросы по нейтральному статусу Украины, по демилитаризации и денацификации мы были готовы и готовы сейчас обсуждать в ходе переговоров", - сказал Путин.