Зеленский предложил создать Союз государств для быстрой остановки конфликтов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию нового объединения государств – U-24. United for Peace.

Выступая по видеосвязи в Конгрессе США в среду, он отметил, что "институты, которые должны защищать нас от войны, ...не работают". А значит, сказал он, нужны новые институты и союзы.

"И мы предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружием. Если нужно – то санкциями. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир", - сказал он.

Кроме того, сказал Зеленский, такое объединение "могло бы предоставлять помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии".