Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Зеленский предложил создать Союз государств для быстрой остановки конфликтов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию нового объединения государств – U-24. United for Peace.

Выступая по видеосвязи в Конгрессе США в среду, он отметил, что "институты, которые должны защищать нас от войны, ...не работают". А значит, сказал он, нужны новые институты и союзы.

"И мы предлагаем создать объединение – U-24. United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты. Немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружием. Если нужно – то санкциями. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что нужно, чтобы сохранить мир", - сказал он.

Кроме того, сказал Зеленский, такое объединение "могло бы предоставлять помощь и тем, кто переживает стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кто стал жертвой гуманитарного кризиса или эпидемии".

Украина Владимир Зеленский

Новости

США составили список из 50 россиян, санкционный контроль за которыми приоритетен

Власти Молдавии заявили о невозможности аудита долга перед "Газпромом" до 1 мая

Военная операция на Украине

Путин заверил в отсутствии у России цели оккупировать Украину

Россия перестанет быть членом Совета Европы с 16 марта

Россия перестанет быть членом Совета Европы с 16 марта

Швейцария добавила в санкционные списки по России 197 физлиц и 9 организаций

Швейцария добавила в санкционные списки по России 197 физлиц и 9 организаций
Военная операция на Украине

В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции

В Кремле назвали компромиссом демилитаризацию Украины по примеру Швеции

Росгвардия взяла под охрану украинскую Каховскую ГЭС

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

Страны ОПЕК+ выполнили в феврале сделку по ограничению добычи на 137%

Казахстан может перейти к президентской республике с сильным парламентом

Что случилось этой ночью: среда, 16 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код