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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:05

Международный суд ООН призвал РФ остановить спецоперацию на Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Международный суд ООН в среду призвал Россию остановить спецоперацию на Украине.

"РФ должна немедленно остановить военную операцию, которую она начала 24 февраля 2022 года на территории Украины", - говорится в пресс-релизе суда.

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"Обе стороны должны воздержаться от любых действий, усугубляющих или продлевающих конфликт, или препятствующих его решению", - сообщается в пресс-релизе.

Речь идет об обеспечительных мерах, которые, по мнению суда, необходимо принять в данном случае.

Ранее Украина обратилась в международный суд ООН с целью добиться прекращения российской спецоперации. Делегация РФ, как сообщалось, решила не принимать участие в состоявшихся ранее в марте слушаниях.

ООН Россия Украина
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