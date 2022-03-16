Посол России оценил вероятность полного разрыва отношений между Москвой и Лондоном

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Лондоне Андрей Келин считает несвоевременной постановку вопроса о возможном разрыве отношений между РФ и Великобританией.

"Сейчас мы не в состоянии войны с Лондоном, у нас нет настолько горячих тем для споров, у нас нет территориальных претензий или что-либо другого, и постановка вопроса именно в таком ключе, я думаю, она сейчас несвоевременна. Я думаю, что посольства сейчас особенно нужны как России в Великобритании, так и Великобритании в России", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, насколько велика вероятность полного разрыва отношений между Россией и Великобританией.