Минобороны РФ заявило об ухудшении гуманитарной ситуации на Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что в ряде украинских городов складывается катастрофическая гуманитарная ситуация.

"Гуманитарная ситуация на Украине продолжает деградировать", - сказал на брифинге в среду начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. В отдельных городах Украины "она стала уже катастрофической", сказал он.

По его словам, российские военные неукоснительно соблюдают "режим тишины" на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. "Сегодня с 10 часов утра мы в очередной раз открыли и обеспечили безопасность гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях: по одному коридору в восточном направлении на территорию России; и еще по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины", - сказал он.

"Несмотря на ранее достигнутые договоренности, сегодня украинская сторона вообще не предоставила в российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию официального письменного согласования", - сказал Мизинцев. "Киевскими властями оповещение о планируемых гуманитарных операциях представителей посольств иностранных государств, профильных структур ООН, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста, других международных организаций, находящихся на территории Украины, не проводилось", - заявил он.

"В Мариуполе продолжается проведение гуманитарной операции. В течение суток из разблокированного города обеспечена безопасная эвакуация по гуманитарным коридорам 31 367 мирных граждан", - отметил Мизинцев.

"Сегодня на харьковском направлении украинская сторона в очередной раз обстреляла автобусную колонну с беженцами, двигающуюся по гуманитарному коридору в сторону России. В результате четыре человека погибли, есть раненые", - добавил он.