МЧС России доставило еще 250 тонн помощи беженцам из Донбасса и с Украины

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - МЧС России направило очередную партию гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины, сообщили в пресс-службе ведомства.

"20 марта колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом порядка 250 тонн. Формирование грузов происходило в Белгородской и Ростовской областях, а также в Республике Крым", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В первую очередь, вынужденным переселенцам направлены продукты питания и предметы первой необходимости.

Власти ДНР и ЛНР 18 февраля организовали выезд населения в Россию, в первую очередь эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.