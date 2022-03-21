Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 20 марта

Власти Польши задумались о конфискации российской собственности в стране

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Власти Польши законодательно хотят утвердить право конфисковывать российское имущество в стране, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию Wprost.

"Таких богатств у нас немного. С одной стороны, у нас есть конституционные ограничения на такие действия, связанные с правом собственности, а с другой - все больше поляков не понимают, почему, раз итальянцы конфискуют яхты российских олигархов, мы не можем такие действия проводить в нашей стране", - сказал Моравецкий.

"Мы хотим провести это через сейм и посчитали, что оппозиция должна быть включена в этот процесс", - отметил он.

По его словам, в Польше есть российская недвижимость и финансовые активы - акции компаний.

Польша Россия Украина Матеуш Моравецкий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США допустили новые санкции против банков и нефтегазовой сферы РФ

США допустили новые санкции против банков и нефтегазовой сферы РФ

Верховный суд Бразилии отменил решение о блокировке Telegram

Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму более 22 млрд евро

В Эстонии неизвестные сорвали флаг РФ с канцелярии посольства в Тарту

В Словакии начинается развертывание системы ПВО Patriot

Авен, Фридман и Хан покинули правление благотворительной организации Genesis Group

Украинские власти сообщили о семи "зеленых коридорах" для эвакуируемых 20 марта

В Болгарии заявили о планах отказаться от продления контракта с "Газпромом"

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 469,7 млн

Китай заявил, что намерен сохранять независимую позицию по Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код