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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Лукашенко заявил, что сохранение СССР позволило бы избежать любых конфликтов в мире

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко интервью японскому телеканалу TBS заявил, что если бы СССР сохранился, то это бы позволило избежать "всяких конфликтов в мире".

"Я в этой стране (СССР - ИФ) родился и жил. Я был предан этой стране. Я был членом Коммунистической партии. В это время (распада СССР - ИФ) я был депутатом Верховного совета Беларуси (Белоруской ССР - ИФ). Поэтому был приобщен и к политике. Для меня это, как и для всего мира, сейчас весь мир это осознал, была трагедия распад Советского союза", - сказал Лукашенко журналисту Шигенори Канехира. Телеверсия интервью была опубликована в субботу на YouTube-канале телеканала АТН.

"Если бы Советский союз сохранился до сих пор, мы могли бы избежать всяких конфликтов в мире", - подчеркнул он.

"Запад и Америка всегда вынуждены были считаться с позицией Советского союза. Мир был многополярен, и один полюс уравновешивал другой. Сейчас причиной того, что происходит в мире, является однополярность, является монополизация Соединенными Штатами Америки нашей планеты", - резюмировал белорусский президент.

Белоруссия Александр Лукашенко
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