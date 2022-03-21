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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Минобороны РФ заявило об уничтожении базы с боеприпасами в неработающем ТЦ на окраине Киева

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Батарея украинских реактивных систем залпового огня и база с боеприпасами в неработающем торговом центре на окраине Киева уничтожена высокоточным оружием, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре", - сказал Конашенков.

При этом он отметил, что "на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня (РЗСО) по российским военнослужащим".

"При этом площади расположенного рядом торгового центра использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня. Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами", - сказал Конашенков.

По его словам, "на видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет".

"Хотим ещё раз обратить внимание западных средств массовой информации: нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций артиллерии и реактивных систем", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 21 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
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