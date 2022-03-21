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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:13

Даунинг-стрит обвинил РФ в причастности к звонкам пранкеров британским министрам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В британском правительстве заявили, что РФ несет ответственность за звонки пранкеров британским министру оборону Бену Уоллесу и министру внутренних дел Прити Пател, в которых неизвестный притворялся премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщила в понедельник The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Россия несет ответственность за ложные телефонные звонки британским министрам на прошлой неделе", - заявил представитель премьера Британии Бориса Джонсона.

На Даунинг-стрит не предоставили деталей о том, кто именно стоял за звонками министрам.

На прошлой неделе Уоллес сообщил в своем Twitter, что ему поступил звонок от человека, который выдавал себя за премьер-министра Украины.

"Сегодня самозванец, который называл себя премьер-министром Украины, сделал попытку поговорить со мной. Он задал несколько сбивающих с толку вопросов, после чего я заподозрил неладное и прервал звонок", - написал Уоллес 17 марта.

Пател, со своей стороны, заявила, что и с ней произошел подобный инцидент.

После звонка Уоллес попросил провести расследование, чтобы выяснить, каким образом пранкер смог до него дозвониться.

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