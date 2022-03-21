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Великобритания готовится к временной национализации розничной "дочки" "Газпрома"

Великобритания готовится к временной национализации розничной "дочки" "Газпрома"
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании готовится временно взять в управление розничную компанию "Газпрома" в королевстве на фоне усиливающегося давления на российский бизнес.

По данным источника агентства Bloomberg, Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. является кандидатом на введение в ее отношении специального административного режима. "Чиновники внимательно следят за ситуацией", - отмечает агентство.

Bloomberg также сообщил, что с британским трейдером "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading по-прежнему продолжают сделки французские TotalEnergies SE и Engie SA, австрийская OMV AG, а также "некоторые мелкие игроки". Компания по-прежнему свободно торгует на биржах. При этом источники агентства отмечают, что почти все крупные компании дали указание своим трейдерам не заключать сделки с GM&T. Последние обеспокоены, что и на трейдинговое подразделение "Газпрома", которому также принадлежит один из крупнейших розничных поставщиков Великобритании, в конечном итоге могут быть наложены ограничения, отмечает Bloomberg.

Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. работает под брендом Gazprom Energy. У компании более 30 тыс. бизнес-клиентов. Компания снабжает коммерческие предприятия и правительственные учреждения, в том числе подразделения Государственной службы здравоохранения.

Великобритания Gazprom Marketing & Trading Retail
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