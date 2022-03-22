Премьер Италии поддержал вступление Украины в ЕС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Марио Драги во вторник высказался за вступление Украины в Евросоюз.

"Мы хотим дать Украине путь к сближению с Европой. Хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия поддерживает его страну на этом пути. Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС", - сказал Драги, чье заявление опубликовано в твиттере итальянского правительства.

Премьер также пообещал поддержку украинским беженцам и военную помощь Украине.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский в обращении к итальянскому парламенту предупредил об риске нехватки продовольствия в различных странах из-за ситуации на Украине, которая является крупным экспортером сельхозпродукции.