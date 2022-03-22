ЕК предложила ужесточить меры кибер- и информационной безопасности в учреждениях ЕС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) выдвинула во вторник предложение по новым правилам общих мер кибер- и информационной безопасности в институтах и органах ЕС.

"Правила, которые мы предлагаем сегодня, являются важным шагом на европейском пространстве кибербезопасности и информационной безопасности. Они основаны на расширенном сотрудничестве и взаимной поддержке между институтами, органами, офисами и агентствами ЕС, а также на скоординированных подготовке и реагировании. Это действительно коллективные усилия ЕС", - заявил член ЕК по бюджету и административным вопросам Йоханнес Хан.

По его словам, в современной взаимосвязанной среде некий единственный инцидент в области кибербезопасности может нанести большой ущерб целой организации. "Вот почему важно установить прочный щит против угроз и инцидентов по части кибербезопасности, способных нарушить нашу деятельность", - объяснил еврокомиссар.

В коммюнике Еврокомиссии сообщается, что данное предложение направлено на усиление устойчивости и способности реагировать европейских институтов и органов, учитывая рост злонамеренных действий в области кибербезопасности в мире.

В ЕК указывают на то, что контекст пандемии COVID-19 и нарастающие геополитические вызовы подтвердили необходимость общего подхода в ЕС к кибер- и информационной безопасности. Поэтому Еврокомиссия предложила соответствующие единые регламенты.

В опубликованном в Брюсселе документе приводятся основные позиции предлагаемых правил.

Так, по регламенту кибербезопасности от всех институтов, органов, офисов и агентств ЕС требуется, в частности, иметь структуру контроля и управления рисками кибербезопасности, внедрить план усиления своей кибербезопасности, обмениваться опытом об инцидентах.

В сфере информационной безопасности предлагается внедрить эффективное управление для развития сотрудничества между всеми институтами, органами, офисами и агентствами ЕС, а именно создать координационную группу по информационной безопасности на межведомственном уровне. Планируется также модернизировать политику информационной безопасности, полностью интегрируя цифровую трансформацию и удаленную работу; упорядочить существующие методы и повысить совместимость между соответствующими системами и устройствами.