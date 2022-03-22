Лондонский дом актрисы из "Звуков музыки" выставлен на продажу за 16,5 млн фунтов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Лондонский особняк, в котором в 1960-х годах проживала исполнительница главных ролей в классических голливудских мюзиклах "Мэри Поппинс" и "Звуки музыки" Джули Эндрюс, выставлен на продажу со стартовой ценой 16,5 млн фунтов стерлингов ($21,7 млн).

Дом в престижном пригороде Уимблдон 1894 года постройки спроектировал архитектор Эдвард Мэй, автор многих домов в Великобритании в классическом викторианском стиле. Площадь особняка превышает 900 квадратных метров, он расположен на участке площадью свыше 2 тыс. кв. метров, говорится в сообщении агентства Knight Frank, занимающегося сделкой.

Прежние владельцы приобрели его в 2018 году за 14 млн фунтов.

Джули Эндрюс - известная актриса, вошедшая в список 10 лучших британских актрис по версии The Times. Роль Мэри Поппинс в классической экранизации 1964 года принесла ей "Оскар" за лучшую женскую роль, а за фильм "Звуки музыки", вышедший на экраны в следующем году, она получила вторую номинацию на эту премию. В последние годы 86-летняя Эндрюс занималась озвучиванием, в том числе, персонажей мультфильмов "Шрек" и "Гадкий Я".