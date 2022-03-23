Два брата провели в тюрьме 25 лет за преступление, которого не совершали

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Братья Джордж и Мелвин ДеДжизус были приговорены к пожизненному заключению в штате Мичиган за преступление, которого они не совершали. Почти 25 лет спустя они были реабилитированы и освобождены сообщает CNN. Они отбывали наказание в разных тюрьмах, поэтому воссоединились впервые за много лет.

"Это лучший день в моей жизни" - сказал Джордж ДеДжизус журналистам в Мичигане во вторник, вскоре после того, как он был освобожден.

Он добавил, что не видел своего брата примерно 24 года. Братья содержались в отдельных исправительных учреждениях, согласно веб-сайту Департамента исправительных учреждений штата Мичиган. "Я так долго ждал этого" - передает CNN слова второго брата, Мелвина ДеДжизуса.

В 1997 году они были осуждены за убийство с применением огнестрельного оружия. Жертва - Маргарет Мидкифф в 1995 году была найдена мертвой в своем доме в Понтиаке, и они братья были приговорены к пожизненному заключению без права досрочного освобождения.

Однако недавнее расследование показало их невиновность. Ключевым моментом обвинения 25 лет назад было свидетельское показание Брэндона Гоагена. Этот человек оказался виновен в убийстве и изнасиловании 12 женщин. После раскрытия этих преступлений, расследователи вспомнили про дело двух братьев и пришли к выводу об их невиновности.

Похожая история произошла в середине января в штате Теннеси. 74-летнюю женщину оправдали по старому делу, за которое она уже отбыла взаключении 27 лет. Она была освобождена досрочно в 2015 г., но реабилитирована только в 2022 г.