Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского оружейного склада

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений ВС РФ, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожило назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что армейская авиация ВКС России нанесла авиационный удар по складу вооружения ВСУ.

В среду Минобороны РФ опубликовало видеокадры с применением авиаракет вертолетами Ка-52 по наземным целям.

"Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации", - добавили в министерстве.

Минобороны РФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций США вырос на заявлениях представителей ФРС

Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20

Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20

Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ

США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ

Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед"

Байден отправится в Европу обсуждать дальнейшую реакцию Запада на события на Украине

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Лидеры ЕС на саммите объявят о готовности вводить еще санкции против РФ

США готовятся объявить о новых санкциях против РФ в четверг

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код