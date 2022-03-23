Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского оружейного склада

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские вертолеты Ка-52 "Аллигатор" нанесли авиаудар ракетами "Вихрь" по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.

"Звено вертолетов Ка-52 в ходе огневой поддержки подразделений ВС РФ, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожило назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше семи тысяч метров", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что армейская авиация ВКС России нанесла авиационный удар по складу вооружения ВСУ.

В среду Минобороны РФ опубликовало видеокадры с применением авиаракет вертолетами Ка-52 по наземным целям.

"Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации", - добавили в министерстве.