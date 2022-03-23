Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:11

В Дании не считают нужным интегрировать в общество беженцев из Украины

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что украинских беженцев не следует интегрировать в датское общество, поскольку через какое-то время они должны отправиться домой восстанавливать свою страну, передает агентство Associated Press.

"Статус беженца - временный, поэтому этим людям будет необходимо вернуться и помогать восстанавливать свою родину, когда появится такая возможность", - сказала она в парламенте.

Агентство отмечает, что, согласно законодательству Дании, украинские беженцы смогут остаться в этой стране максимум на два года, они смогут работать, получать образование и иметь доступ к медицинским услугам.

Дания Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

В Польше сообщили о планах выслать из страны около 40 дипломатов РФ

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 474,1 млн

Рынок акций США вырос на заявлениях представителей ФРС

Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20

Советник Байдена рассказал о планах исключить Россию из G20

Американские сенаторы и министр финансов США обсудят законопроект о блокировке золотого резерва РФ

США готовят санкции против большинства депутатов Госдумы РФ

Военная операция на Украине

Зеленский сообщил, что переговоры с Россией "шаг за шагом идут вперед"

Байден отправится в Европу обсуждать дальнейшую реакцию Запада на события на Украине

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Президент Польши констатировал, что основополагающий акт РФ-НАТО перестал существовать

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями

Путин обсудил с Макроном переговоры между российскими и украинскими представителями
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код