В Дании не считают нужным интегрировать в общество беженцев из Украины

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во вторник заявила, что украинских беженцев не следует интегрировать в датское общество, поскольку через какое-то время они должны отправиться домой восстанавливать свою страну, передает агентство Associated Press.

"Статус беженца - временный, поэтому этим людям будет необходимо вернуться и помогать восстанавливать свою родину, когда появится такая возможность", - сказала она в парламенте.

Агентство отмечает, что, согласно законодательству Дании, украинские беженцы смогут остаться в этой стране максимум на два года, они смогут работать, получать образование и иметь доступ к медицинским услугам.