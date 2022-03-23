США отменят пошлины на импорт стали и алюминия из Великобритании

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Власти США и Великобритании заключили торговое соглашение, в соответствии с которым Штаты отменят пошлины на импорт стали и алюминия из Великобритании, введенные администрацией бывшего американского президента Дональда Трампа.

Лондон, в свою очередь, отменит пошлины на товары американского экспорта общей стоимостью более $500 млн, включая мотоциклы, сельскохозяйственную продукцию, потребительские товары, виски и табак, которые были введены в качестве ответной меры на действия Трампа.

Администрация Трампа в 2018 году ввела 25%-ную пошлину на импорт стали и 10%-ную пошлину на импорт алюминия из ряда стран, включая государства ЕС, Великобританию и Японию.

Соглашение, достигнутое двумя странами, позволит Великобритании ежегодно поставлять в Штаты 500 тыс. тонн стали и стальной продукции, которые не будут облагаться пошлинами. Это соответствует объемам стали, экспортированной страной в США в 2018 и 2019 гг. Кроме того, предусмотрены квоты на беспошлинные поставки нескольких видов алюминия.

Соглашение также требует от британских сталелитейных компаний, владельцами которых являются китайские организации, проводить аудит финансовой отчетности, чтобы оценить возможное влияние со стороны КНР и передавать результаты аудита США, говорится в заявлении министра торговли США Джины Раймондо и торгового представителя страны Кэтрин Тай, распространенном во вторник.

Аналогичные соглашения были заключены Штатами за последние несколько месяцев с Евросоюзом и Японией.