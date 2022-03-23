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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Великобритания снизила топливный сбор второй раз за 20 лет на фоне скачка инфляции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании снизило топливный сбор, чтобы помочь владельцам транспортных средств, столкнувшимся с резким ростом расходов в условиях скачка стоимости энергоресурсов на мировом рынке.

"Сегодня я могу объявить, что всего во второй раз за 20 лет топливный сбор будет снижен, - заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак. - Не на один и не на два пенса, а на 5 пенсов для каждого литра. Это рекордное сокращение топливного сбора".

Снижение ставки сбора вступит в силу c 18:00 по Лондону в среду и будет действовать полные 12 месяцев, то есть завершится в марте 2023 года, отметил Сунак.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные Experian Catalist, средняя цена литра бензина на британских АЗС во вторник составляла 167,3 пенса, дизельного топлива - 179,7 пенса за литр. За последний месяц цены выросли соответственно на 18 и 27 пенсов за литр.

Топливный сбор в Великобритании был заморожен на уровне 57,95 пенса за литр с марта 2011 года.

Статданные, опубликованные в среду, показали ускорение темпов роста потребительских цен в Великобритании в феврале до максимальных с марта 1992 года 6,2%. Однако, поскольку военная операция России на Украине продолжает толкать цены энергоносителей вверх, Банк Англии заявил, что ожидает скачка инфляции в стране до 8% во втором квартале текущего года.

Великобритания
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