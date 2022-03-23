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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Новые санкции США против России коснутся физлиц и организаций

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Санкции против России, о которых планируют объявить США в четверг, будут затрагивать как физические лица, так и организации, заявил в среду журналистам советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Соединенные Штаты объявят о пакете санкций, которые затронут как физлиц - политиков, олигархов - так и организации", - сказал он в ходе брифинга.

Он также заявил, что страны G7 будут согласовывать механизмы, блокирующие варианты обхода санкций против России. Эта тема будет обсуждаться в ходе встречи лидеров G7.

"Завтра лидеры G7 согласуют инициативу по координации усиления санкций. Таким образом, попытки России избежать санкций или попытки других стран помочь России избежать санкций будут эффективно рассматриваться скоординированным образом", - сказал он.

Салливан отметил, что этот механизм "не будет действовать конкретно в отношении Китая", а "в отношении всех крупных экономик".

Он пояснил, что планируется отслеживать финансовые операции, которые могли бы свидетельствовать об обходе санкций. Еще одно направление - отслеживание того, пытаются ли те или иные страны воспользоваться сокращением торговли РФ с Западом.

США
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