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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:25

Пентагон сообщил об отказах от контактов руководства Минобороны РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Неоднократные попытки высшего военного руководства США поговорить со своими российскими коллегами в течение последнего месяца отвергались Москвой, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

По его словам, после начала спецоперации на Украине министр обороны США Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли пытались организовать телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Однако российская сторона до настоящего момента отказывалась от диалога, заявил Кирби.

Отмечается, что Москва и Вашингтон поддерживают связь для устранения конфликтов через прямую телефонную линию. Представители министерства обороны США описали ее как тактический механизм, позволяющий избежать просчетов, особенно когда речь идет о защите воздушного пространства или территории НАТО, но ее функциональность может быть ограничена.

В США считают, что контакты между высокопоставленными военными лидерами необходимы, чтобы избежать ненужной эскалации.

По словам Кирби, Пентагон придерживается мнения, что взаимодействие между руководителями оборонных ведомств США и России "критически важно в настоящее время".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. Многие страны в ответ ввели против России санкции.

США Россия Украина Минобороны РФ
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