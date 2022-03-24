Подразделение по управлению благосостоянием Rothschild отказалось от новых клиентов из РФ

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Подразделение по управлению активами состоятельных клиентов инвестбанка Rothschild & Co. перестало принимать новых клиентов, имеющих российское гражданство. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Банк пошел на такую меру на фоне беспокойства по поводу того, что санкционные списки ЕС и США, включающие физические лица, могут быть расширены, отметили источники. На данный момент Rothschild насчитывает порядка 70 клиентов из России.

Кроме того, банк также прекратил предоставлять консультационные услуги в РФ и переместил сотрудников из единственного в стране офиса в Москве в другие страны. В московском офисе Rothschild работало около 10 человек.