Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:53

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400

В администрации президента Турции сочли нереальной передачу Украине С-400
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Идея о передаче Турцией ЗРК российского производства С-400 Украине для улучшения отношений с США не представляется реализуемой, заявил в статье для газеты The Wall Street Journal директор по связям с общественностью администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

"Этот шаг... (по мнению инициаторов - СМИ) удовлетворил бы неотложные нужды Украины и "исправил бы отношения между США и Турцией", проложив дорогу к продаже американских комплексов Patriot и к "возвращению Турции в программу F-35". Эта идея, хотя и довольно нереалистичная сегодня, дает возможность обсудить проблемы, с которыми Турция имеет в последнее время дело в отношениях с Западом", - отметил Алтун.

Он напомнил, что приобретение Анкарой у РФ С-400 стало вынужденным шагом из-за отказа США продавать Patriot.

"Турция все еще помнит, как ее союзники убрали батареи Patriot во время одного из самого напряженных периодов в турецко-российских отношениях", - написал Алтун.

Он отметил, что исключение Турции из программы истребителей-бомбардировщиков F-35, сделанное США по политическим причинам и без официального уведомления Анкары, также заставляет Турцию скептически относиться к возможным обещаниям восстановить ее участие в программе в обмен на что-либо.

В свою очередь Алтун призвал страны Запада для решения проблем в отношениях с Турцией поставить ей F-35 и батареи Patriot без предварительных условий.

Турция США Украина С-400
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лондон добавил в санкционные списки по РФ 33 человека, включая Грефа и Тинькова

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части

Акционеры Toshiba выступили против разделения компании на две части
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 475,7 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 24 марта

Пентагон сообщил об отказах от контактов руководства Минобороны РФ

ЕС намерен совместно закупать газ для снижения зависимости от России

ЕС намерен совместно закупать газ для снижения зависимости от России

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине

Совбез ООН отклонил российский проект резолюции по Украине
Военная операция на Украине

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

Шольц призвал Путина к прекращению огня на Украине

Умерла Мадлен Олбрайт

Умерла Мадлен Олбрайт

В России заблокировали Google News

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код