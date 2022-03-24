Минздрав Казахстана предложил на полгода запретить вывоз лекарств из страны

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Казахстана предлагает ввести запрет на вывоз лекарственных препаратов из страны на шесть месяцев.

Соответствующий проект приказа опубликован на портале открытых нормативно-правовых актов (НПА).

В документе предлагается ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Казахстана лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также материалов и комплектующих для их производства, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам.

Уточняется, что исключения составят "товары, перемещаемые транзитными перевозками, которые начинаются и заканчиваются за пределами Казахстана, медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов исключительно для личного пользования, товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи, препараты, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС".

Также возможен вывоз образцов медизделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации, образцов, поступающих для проведения исследований и испытаний, а также для проведения экспертизы при госрегистрации.

Допускается вывоз лекарств передовой терапии, произведенных для индивидуального применения, лекарств, предназначенных для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию ЕАЭС, препаратов, необходимых для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций.

Отмечается, что проект приказа будет находиться на публичном обсуждении до 6 апреля.