Генпрокурор Белоруссии попросил ВС признать "NEXTA" террористической организацией

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед по предложению председателя Комитета государственной безопасности направил в Верховный Суд заявление о признании неформальной организации "NEXTA" с входящими в нее структурными подразделениями "NEXTA Live" и "LUXTA" террористической. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры республики.

В сообщении говорится, что с середины 2020 года эта организация "объединяет экстремистски настроенных лиц и склоняет их к участию в несанкционированных массовых акциях протеста, сопряженных с силовым противодействием сотрудникам правоохранительного блока, совершению актов терроризма, а также дискредитации органов государственной власти и управления в целях насильственного изменения конституционного строя Республики Беларусь".

Отмечается, что в частности сообщества "NEXTA" размещают информацию о технологиях изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, об оружии, средствах индивидуальной и групповой защиты, а также информацию, обучающую тактике оказания сопротивления правоохранителям.

"В закрытых чатах сети Интернет, используемых организацией "NEXTA", организованы детальная проработка и планирование акций террористической и иной экстремистской направленности.

Материалы о совершенных терактах и иных противоправных действиях направляются администраторам для пропаганды экстремистской (в том числе террористической деятельности), вербовки новых сторонников", - говорится в сообщении.

Руководитель "NEXTA" Степан Путило ранее включен КГБ Белоруссии в перечень физических лиц, причастных к террористической деятельности.