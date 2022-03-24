Авиакомпания "Армения" отменила часть рейсов из Москвы в Ереван и обратно

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Армения" отменила часть рейсов по маршруту Москва-Ереван-Москва из-за западных санкций.

"Авиакомпания "Армения" отменила авиарейсы NGT936/935 по маршруту Москва-Ереван-Москва из-за европейских и американских ограничений. Ведутся переговоры и проводятся работы для поиска альтернативных решений", - сообщил пресс-секретарь авиакомпании в соцсетях.

При этом, он отметил, что авиарейсы NGT930/929 по маршруту Ереван-Москва-Ереван продолжат выполняться по графику.