США объявили санкции против Германа Грефа и 328 депутатов Госдумы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - США вводят санкции в отношении российских предприятий, связанных с оборонной промышленностью, 328 депутатов Госдумы и главы Сбербанка Германа Грефа. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте OFAC (подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкционных режимов).

Греф включен в SDN list (Specially designated nationals list). 24 февраля Штаты ввели в отношении Сбербанка санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они блокирующими не являются.

"Греф был советником Путина с 1990-х годов, занимая различные и все более высокие должности, в том числе в мэрии Санкт-Петербурга. Кроме того, с 2000 по 2007 годы Греф занимал пост министра экономического развития и торговли, на эту должность он был назначен Путиным до того, как стал главой Сбербанка. Сегодня Греф внесен в санкционные списки за то, что он был руководителем, должностным лицом или членом правительства РФ", - отмечает OFAC.

Сделки с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ.