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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Шарль Мишель переизбран председателем Европейского совета

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Европейский совет объявил, что переизбрал Шарля Мишеля своим председателем на второй срок.

Он переизбран на два с половиной года, с 1 июня 2022 года по 30 ноября 2024 года, а также повторно назначен председателем саммита зоны евро на тот же период, говорится в коммюнике Европейского совета.

Мишель - третий человек, который занимает должность председателя Европейского совета с тех пор, как должность была создана1 декабря 2009 года в соответствии с Лиссабонским договором.

Шарль Мишель Европейский совет Евросоюз Еврозона
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