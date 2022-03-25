Казахстан отложил подписание контракта со Сбером по цифровой трансформации

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Казахстан откладывает подписание контракта со Сбербанком России по цифровой трансформации, анализирует альтернативные варианты. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"В связи со сложившейся обстановкой в мире министерство рассматривает развитие нескольких сценариев по переходу на платформенную модель и готовится к каждому из них. Мы проводим встречи с IT-экспертами и представителями рынка, анализируем, чтобы принять наиболее оптимальное решение, в том числе и альтернативное технологиям Сбер", - сообщили в пресс-службе министерства.

"Что касается подписания соглашения до конца марта 2022 года, как это было предусмотрено меморандумом между правительством и компанией, то вопрос подписания соглашения до конца марта этого года на сегодняшней повестке не стоит. После подробного анализа министерство примет решение, о котором сообщим дополнительно", - добавили в ведомстве.

В сентябре 2021 года тогда еще премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data-Driven Government. Документ содержал "ключевые подходы к развитию сотрудничества по внедрению в Казахстане цифровой платформы GovTech, реинжиниринга и цифровой трансформации государственного управления с применением практик по анализу данных и искусственного интеллекта". Ожидалось, что платформенная модель цифровой архитектуры позволит повысить скорость и эффективность оказания госуслуг населению.

Сообщалось, что переход к платформенной модели цифровизации на базе IT-платформы от Сбера обойдется примерно в $500 млн.

Некоторые казахстанцы восприняли новость о подписании меморандума со скепсисом, выдвигая версии о том, что перенос информационных систем госуправления на российскую платформу "от Сбера" приведет к утечке данных.