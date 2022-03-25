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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

ВБ разместил бонды на $150 млн для восстановления популяции черных носорогов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) разместил пятилетние облигации на сумму $150 млн для финансирования программы сохранения и увеличения популяции черных носорогов в ЮАР.

Доход держателей бумаг будет зависеть от темпов роста популяции животных в южноафриканском национальном парке Эддо (Addo Elephant National Park) и природном заповеднике Great Fish River Nature Reserve, говорится в сообщении ВБ.

"Это первый в своем роде финансовый инструмент, который является каналом для инвестиций, направленных на достижение результатов в сфере восстановления популяций, которые в данном случае определяются увеличением популяции черных носорогов", - отмечают в ВБ.

Вместо выплаты купонов по облигациям ВБ будет перечислять средства на программы восстановления популяции животных, а держатели бумаг будут получать платежи от Глобального экологического фонда (GEF) в зависимости от достигнутых в рамках этих программ результатов. Максимальные выплаты по бондам возможны в случае, если популяция черных носорогов будет расти более чем на 4% в год.

Согласно данным ВБ, популяция черных носорогов в мире в настоящее время составляет всего 2,6 тыс. животных. В 70-е годы она составляла порядка 65 тыс., а в прошлом достигала 850 тыс.

Если программа окажется успешной, она может быть расширена с целью защиты популяций черных носорогов в Кении, а также других видов животных, в том числе львов, тигров, горилл и орангутангов, отмечают в ВБ.

Всемирный банк ЮАР
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