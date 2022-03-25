Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Украина отменила лицензирование экспорта кукурузы и подсолнечного масла

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Украина отменила введенное 7 марта требование о лицензировании экспорта кукурузы и подсолнечного масла.

Соответствующее постановление кабинета министров от 24 марта обнародовано на сайте правительства в пятницу.

Как сообщалось, правительство Украины 7 марта расширило перечень товаров, разрешение на экспорт которых будет выдавать Минэкономики: в перечень лицензируемого экспорта были включены пшеница, кукуруза, мясо птицы, куриные яйца и подсолнечное масло.

Кроме того, правительство запретило экспорт в 2022 году ржи, овса, гречки, проса, сахара и cоли, пригодной для потребления людьми, живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса, мяса и съедобных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых; съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов.

По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина обладает значительными двухлетними запасами кукурузы и пятилетними – подсолнечного масла. В то же время они являются одними из основных экспортных продуктов страны, хотя их вывоз из Украины в настоящее время затруднен.

Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

Столтенберг не возглавит норвежский ЦБ из-за продления мандата генсека НАТО

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

США договорились о поставках в ЕС не менее 15 млрд куб. м газа в виде СПГ в 2022 г.

Финляндия с 28 марта прекращает пассажирское ж/д-сообщение с РФ

Казахстан может направить по другим маршрутам более трети экспортируемой по КТК нефти

Казахстан может направить по другим маршрутам более трети экспортируемой по КТК нефти

Что случилось этой ночью: пятница, 25 марта

Европейские фондовые рынки завершили сессию в четверг разнонаправленно

Европейские фондовые рынки завершили сессию в четверг разнонаправленно

Япония расширила санкционный список против России, включив в него 25 физлиц и 81 юрлицо

Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии

Австралия ввела санкции в отношении 22 сотрудников российских СМИ и президента Белоруссии

США обвинили четырех граждан России в киберпреступлениях

США ввели санкции против двух компаний и одного гражданина РФ за сотрудничество с КНДР

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код