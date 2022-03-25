В МИД РФ заявили, что Москва "еще практически не начала" отвечать на санкции Запада

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россия ещё практически не начинала задействовать ответные меры на санкции Запада, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

"Авторы этих рестрикций не вполне понимают степень интегрированности России в глобальную экономику. И это определяется не только долей нашей страны в мировой ВВП и мировой торговле. Помимо всем известного российского вклада в поставки энергоносителей и продовольствия, отечественный бизнес активно участвует в различных производственных цепочках, в которых нас крайне сложно, а иногда даже невозможно заменить. И это притом, что Россия ещё практически не начала задействовать ответные меры", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

Биричевский отметил, что "ключевым влиянием негативным всей этой санкционной спирали стало повышение цен на энергоносители, дефицит электроэнергии, дефицит топливной энергии и большое влияние на продовольственную безопасность, риск голода во многих странах мира".

"Это снижение реальных доходов, рост безработицы, замедление процессов финансирования развития, которые уже сейчас происходят. (...) Все эти беспрецедентные ограничения и запреты в отношении нашей страны приведут к тому, что в 2022 году глобальный ВВП сократится на 1%, к инфляции, которая и так достигла пика в период пандемии, добавится 2,5%", - сказал Биричевский.