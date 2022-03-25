Стоимость украденной нефти в Нигерии за последние 13 месяцев оценили в $3,27 млрд

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Стоимость украденной нефти в Нигерии за последние 13 месяцев могла составить $3,27 млрд, заявил глава комиссии по добыче нефти страны Гбенга Комолафе в ходе встречи с главами нефтедобывающих компаний Нигерии.

Среднемесячная стоимость украденной нефти с января 2021 года по февраль 2022 года составила $233,99 млн, что эквивалентно $7,72 млн в сутки, отмечается также на сайте комиссии.

Комолафе охарактеризовал ситуацию как катастрофу и добавил, что "страна столкнулась с крупнейшей кражей нефти". Тем не менее, он отметил, что данные могут быть неточными из-за отсутствия полной информации, что является проблемой правительства в борьбе с воровством в нефтяной промышленности.

Между тем по данным объединения независимых нефтедобытчиков (Independent Petroleum Producers Group), в феврале было украдено около 82% добытой нефти.

Большая часть краж пришлась на терминалы Bonny Terminal Network, Forcados Terminal и Brass Terminal.