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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

МИД Франции вызвал посла РФ в Париже из-за "недопустимого твита"

МИД Франции вызвал посла РФ в Париже из-за "недопустимого твита"
Посол России во Франции Алексей Мешков
Фото: Доминик Бутен/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Париже Алексей Мешков вызван в пятницу в МИД Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Франции отметили, что решение вызвать российского посла связано с твитом российской дипмиссии, который Париж назвал "недопустимым".

"Мы стремимся поддерживать требовательный диалог с Россией, а эти ее действия совершенно неуместны", - указали во французском ведомстве.

Согласно французским СМИ, ранее посольство России во Франции разместило в твиттере карикатуру, автор которого высмеивал зависимость Европы от позиции США.

Франция
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