МИД Франции вызвал посла РФ в Париже из-за "недопустимого твита"

Посол России во Франции Алексей Мешков Фото: Доминик Бутен/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Посол России в Париже Алексей Мешков вызван в пятницу в МИД Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на французское внешнеполитическое ведомство.

В МИД Франции отметили, что решение вызвать российского посла связано с твитом российской дипмиссии, который Париж назвал "недопустимым".

"Мы стремимся поддерживать требовательный диалог с Россией, а эти ее действия совершенно неуместны", - указали во французском ведомстве.

Согласно французским СМИ, ранее посольство России во Франции разместило в твиттере карикатуру, автор которого высмеивал зависимость Европы от позиции США.