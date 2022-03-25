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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Гражданин Польши задержан в Белоруссии по подозрению в шпионаже

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии по подозрению в шпионаже задержан гражданин Польши, сообщило в пятницу госагентство БелТА со ссылкой на Комитет государственной безопасности Белоруссии.

Гражданин Польши был задержан 25 марта в городе Гродно, где постоянно проживал, говорится в сообщении.

В КГБ добавили, что "в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства фигуранта генеральный консул Польши в Гродно Анджей Рачковски и консул польского генконсульства Мартин Хрустель в нарушение белорусского законодательства пытались воспрепятствовать проведению процессуальных действий".

Сообщается, что МИД Белоруссии был проинформирован "по факту неправомерных действий польских дипломатов".

Белоруссия Польша Гродно
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