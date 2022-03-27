Тысячи человек в Колорадо получили требование эвакуироваться из-за лесных пожаров

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Не менее 19 тысяч человек в американском штате Колорадо получили требование об обязательной эвакуации из-за быстро распространяющегося лесного пожара, сообщает NBC News.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях нет, однако, как отмечает телеканал, пожар приближается к зданию Лаборатории Меса Национального центра атмосферных исследований США в городе Боулдер .

Пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Боулдера Мария Уошберн заявила, что теплая погода и сильный ветер, которые ранее способствовали стремительному распространению пожара, уступили место более благоприятным погодным условиям.