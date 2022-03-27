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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:16

Тысячи человек в Колорадо получили требование эвакуироваться из-за лесных пожаров

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Не менее 19 тысяч человек в американском штате Колорадо получили требование об обязательной эвакуации из-за быстро распространяющегося лесного пожара, сообщает NBC News.

На данный момент сообщений о пострадавших и разрушениях нет, однако, как отмечает телеканал, пожар приближается к зданию Лаборатории Меса Национального центра атмосферных исследований США в городе Боулдер.

Пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Боулдера Мария Уошберн заявила, что теплая погода и сильный ветер, которые ранее способствовали стремительному распространению пожара, уступили место более благоприятным погодным условиям.

"Ветер сейчас стихает, и мы ожидаем, что погода будет работать в нашу пользу", - сказала она в субботу вечером.

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