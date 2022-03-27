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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Советник главы Турции призвал продолжать диалог с РФ по Украине

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Турции и прочим странам нельзя отказываться от диалога с РФ в рамках нормализации ситуации на Украине, заявил на международном форуме в Дохе пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

"Если все сожгут мосты с Россией, кто тогда в конечном счете будет говорить с ней?" - приводят слова Калына западные СМИ.

"Украинцам надо помогать всеми возможными путями, чтобы они могли защитить себя... но слова россиян надо слышать, так или иначе", - уточнил он.

В пятницу президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что в ближайшие дни может провести новые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским в рамках урегулирования ситуации на Украине.

Украина Россия Турция Ибрагим Калын
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