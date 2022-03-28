В Белоруссии заявили, что российский рубль может стать валютой для расчетов со странами СНГ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Белоруссии был бы "очень удобен" расчет в российских рублях, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Игорь Брыло.

"Конечно, нам очень удобен расчет в российских рублях", - сказал он в эфире телеканала СТВ.

Министр отметил, что российские рубли также могут рассматриваться в качестве валюты для расчетов и с другими странами СНГ. "И мы сейчас думаем и с другими странами на постсоветском пространстве (использовать подобную схему - ИФ). Потому что в Казахстане расчет еще в долларах, и нам очень сложно балансировать этот ценовой фактор из-за разницы... А так российские рубли с учетом того, что основной наш рынок - это Российская Федерация, я думаю, нас вполне удовлетворили бы", - сообщил Брыло.

Ранее министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Алексей Богданов сообщил о начале расчетов республики с зарубежными партнерами в их национальных валютах. В качестве успешных примеров он привел Китай и Турцию.