ЕЭК отложила применение антидемпинговой пошлины на графитированные электроды из КНР

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) перенесла начало применения антидемпинговой пошлины в отношении графитированных электродов из КНР с 1 апреля на 1 октября 2022 года, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Решение обусловлено "наблюдающимися логистическими проблемами, вызванными введением внешних ограничений, в условиях волатильности курсов валют" и "направлено на поддержание устойчивости хозяйственной деятельности металлургических предприятий стран ЕАЭС", отмечается в сообщении со ссылкой на министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

"Решение принято в рамках проводимой комиссией работы по анализу ситуации на различных товарных рынках с учетом складывающейся экономической конъюнктуры и имеющихся предложений сторон. По итогам этого анализа может последовать приостановка действия ряда защитных мер", - отметил Слепнев.

ЕЭК одобрила введение антидемпинговой пошлины в отношении графитированных электродов из КНР в сентябре прошлого года. Размер пошлины был установлен на уровне 14,04 - 28,2%. Применение этой меры должно было начаться с 1 апреля 2022 года.

При этом с 1 апреля этого года должно начаться действие другого решения коллегии ЕЭК – об обнулении на два года ввозной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов (код 8545 11 008 9 ТН ВЭД ЕАЭС). "Рассматриваемые товары представляют собой изделия различных марок с различными характеристиками, которые используются для производства электростали, а также выплавки ферросплавов, чугуна, медных и никелевых штейнов, синтетических шлаков, фосфора, карбида кальция, кремния и т.д.", поясняли в торговом блоке ЕЭК.