Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:42

ЕЭК отложила применение антидемпинговой пошлины на графитированные электроды из КНР

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) перенесла начало применения антидемпинговой пошлины в отношении графитированных электродов из КНР с 1 апреля на 1 октября 2022 года, говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

Решение обусловлено "наблюдающимися логистическими проблемами, вызванными введением внешних ограничений, в условиях волатильности курсов валют" и "направлено на поддержание устойчивости хозяйственной деятельности металлургических предприятий стран ЕАЭС", отмечается в сообщении со ссылкой на министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

"Решение принято в рамках проводимой комиссией работы по анализу ситуации на различных товарных рынках с учетом складывающейся экономической конъюнктуры и имеющихся предложений сторон. По итогам этого анализа может последовать приостановка действия ряда защитных мер", - отметил Слепнев.

ЕЭК одобрила введение антидемпинговой пошлины в отношении графитированных электродов из КНР в сентябре прошлого года. Размер пошлины был установлен на уровне 14,04 - 28,2%. Применение этой меры должно было начаться с 1 апреля 2022 года.

При этом с 1 апреля этого года должно начаться действие другого решения коллегии ЕЭК – об обнулении на два года ввозной пошлины в отношении отдельных видов графитированных электродов (код 8545 11 008 9 ТН ВЭД ЕАЭС). "Рассматриваемые товары представляют собой изделия различных марок с различными характеристиками, которые используются для производства электростали, а также выплавки ферросплавов, чугуна, медных и никелевых штейнов, синтетических шлаков, фосфора, карбида кальция, кремния и т.д.", поясняли в торговом блоке ЕЭК.

Евразийская экономическая комиссия ЕЭК КНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госсекретарь США не увидел позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной

Дипломатическое противостояние

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию
Дипломатическое противостояние

Бельгия выдворит 21 российского дипломата

Дипломатическое противостояние

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Мединский заявил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы

Мединский заявил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы

Власти США анонсировали новые антироссийские санкции

Власти США анонсировали новые антироссийские санкции

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях
Военная операция на Украине

Минобороны РФ решило сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях

Елизавета II впервые появилась на публике спустя 5 месяцев после выздоровления от COVID

Елизавета II впервые появилась на публике спустя 5 месяцев после выздоровления от COVID

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле завершены

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код