Даниил Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира Masters в Майами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя США Дженсона Бруксби в четвертом круге турнира серии Masters ATP, проходящем в Майами.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась с результатом 7:5, 6:1.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Бруксби - 39-е.

В четвертьфинале Медведева ждет игра с победителем матча между Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР, 44) и Хубертом Хуркачем (Польша, 10).

Медведев - единственный россиянин, продолжающий участие в турнире. Ранее выбыли из борьбы Карен Хачанов (25), Аслан Карацев (32) и Андрей Рублев (7).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования в Майами превышает 8,5 млн долларов.