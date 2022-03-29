Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Даниил Медведев вышел в 1/4 финала теннисного турнира Masters в Майами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя США Дженсона Бруксби в четвертом круге турнира серии Masters ATP, проходящем в Майами.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 19 минут, завершилась с результатом 7:5, 6:1.

Медведев занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Бруксби - 39-е.

В четвертьфинале Медведева ждет игра с победителем матча между Ллойдом Джорджем Харрисом (ЮАР, 44) и Хубертом Хуркачем (Польша, 10).

Медведев - единственный россиянин, продолжающий участие в турнире. Ранее выбыли из борьбы Карен Хачанов (25), Аслан Карацев (32) и Андрей Рублев (7).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования в Майами превышает 8,5 млн долларов.

теннис Masters ATP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Опрос показал возможность победы Трампа на выборах президента США, если провести их сейчас

Военная операция на Украине

Байден проведет переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине

Байден проведет переговоры с Путиным при условии деэскалации на Украине
Военная операция на Украине

Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине и поставки газа из России в ЕС

Госсекретарь США не увидел позитивных сдвигов в переговорах РФ с Украиной

Дипломатическое противостояние

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию

Четырех высокопоставленных российских дипломатов просят покинуть Ирландию
Дипломатическое противостояние

Бельгия выдворит 21 российского дипломата

Дипломатическое противостояние

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Нидерланды вышлют 17 российских дипломатов

Мединский заявил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы

Мединский заявил, что Киев обещает отказаться от вступления в военные союзы

Власти США анонсировали новые антироссийские санкции

Власти США анонсировали новые антироссийские санкции

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях

ЕС вслед за G7 отверг требование платить за газ в рублях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код