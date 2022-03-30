Страны пятистороннего энергетического форума усилят координацию хранения газа

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Министры энергетики Пятистороннего энергетического форума подписали в Берлине в среду политическую декларацию по усилению координации хранения природного газа, сообщили бельгийские СМИ.

В форуме участвуют страны Бенилюкса (Бельгия, Люксембург, Нидерланды), Австрия, Германия, Франция и Швейцария.

"Сооружения для хранения газа являются очень важным активом не только для надлежащего функционирования европейского газового рынка, но и для безопасности газоснабжения", - заявил председатель форума, люксембуржец Клод Тюрм

По его словам, страны-партнеры по форуму тесно взаимодействуют в работе по повышению эффективности использования газохранилищ.

По замыслу авторов декларации, эта инициатива должна способствовать обеспечению безопасности газоснабжения предстоящей зимой, снизить тарифы на газ и содействовать успешному функционированию европейского рынка энергии.

Как следует из декларации форума, министры энергетики семи стран договорились о необходимости координировать свою деятельность в региональных условиях с целью исправлять возможные несоответствия между странами в том, что касается национального законодательства, мощностей хранения и потребления газа, "особенно с учетом нынешней геополитической ситуации".