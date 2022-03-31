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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:43

Рынок акций США упал на ослаблении оптимизма касательно переговоров РФ и Украины

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американский рынок акций снизился в среду на фоне ослабления оптимизма трейдеров в отношении прогресса в переговорах России и Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле, что в Кремле отмечают в качестве позитивного момента то, что Киев сформулировал конкретные предложения по урегулированию ситуации, но в целом не считают результаты встречи прорывными.

Днем ранее рынок позитивно воспринял заявления Владимира Мединского о намерении Москвы предпринять меры для деэскалации ситуации на Украине, а также слова представителя Минобороны РФ о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. Позже, однако, Пентагон сообщил со ссылкой на разведданные, что Россия отводит войска от Киева, однако наращивает присутствие в других локациях.

"Было много надежд на то, что может быть достигнут прорыв в российско-украинских переговорах, однако сегодня эти надежды испарились, - отмечает аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер, слова которой приводит Dow Jones. - Я думаю, высокая рыночная волатильность сохранится".

Статданные по экономике США, опубликованные в среду, показали более слабые, чем сообщалось ранее, темпы роста ВВП страны в минувшем квартале.

Экономика США в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 6,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 7%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра показателя в сторону повышения - до 7,1%, сообщает Trading Economics.

Тем временем, согласно данным отраслевой организации ADP, число рабочих мест в частном секторе в США выросло в марте на 455 тыс. (консенсус-прогноз экспертов - 450 тыс.). В феврале, согласно уточненным данным, повышение составило 486 тыс.

Число рабочих мест в сфере услуг увеличилось на 377 тыс., в том числе, в досуговом и гостиничном бизнесе - на 161 тыс.

Давление на американский рынок акций в среду оказали "ястребиные" заявления главы Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, отмечает Market Watch.

Джордж заявила, что поддерживает быстрый переход Федеральной резервной системы (ФРС) к нейтральной денежно-кредитной политике, не ограничивающей, но и не стимулирующей экономическую активность.

"С учетом состояния экономики, когда инфляция находится на 40-летнем максимуме, а безработица - около рекордного минимума, быстрое движение к нейтральной денежно-кредитной политике является целесообразным", - сказала она.

По ее оценкам, нейтральному состоянию денежно-кредитной политики соответствует базовая ставка на уровне около 2,5%.

Акции Micron Technology Inc. подешевели на 3,5% по итогам торгов в среду, несмотря на то, что квартальная отчетность компании оказалась лучше прогнозов рынка. Американский чип-мейкер увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале почти в четыре раза, выручку - на 24,8%.

Котировки бумаг других производителей чипов - Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc. - снизились соответственно на 1,6% и 3,3%.

Бумаги американского производителя мебели и декора RH Inc. (ранее Restoration Hardware) подешевели на 13,3%, поскольку его отчет за прошедший квартал не оправдал ожиданий.

Стоимость акций Pinterest Inc. упала на 3,7% вслед за ухудшением оценки акций до "на уровне рынка" с "выше рынка" аналитиком Morgan Stanley Брайаном Новаком, который выразил сомнения в способности сервиса удерживать пользователей.

Котировки акций американских нефтекомпаний Marathon Oil Corp. и Occidental Petroleum Corp. выросли соответственно на 2% и 1,2% на фоне подъема цен на нефть.

Бумаги Lululemon Athletica Inc. подорожали 9,6% благодаря сильной отчетности производителя и ритейлера спортивной одежды за четвертый финквартал. Компания также объявила о запуске новой программы выкупа акций объемом $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду опустился на 65,38 пункта (0,19%) и составил 35228,81 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 29,15 пункта (0,63%) - до 4602,45 пункта.

Nasdaq Composite упал на 177,36 пункта (1,21%) и составил 14442,27 пункта.

США
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