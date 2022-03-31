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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:11

Российские военные заявили об уничтожении за ночь свыше 50 объектов ВСУ

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Оперативно-тактической и беспилотной авиацией в течение ночи поражены 52 военных объекта Украины, в том числе комплекс С-300 в районе населенного пункта Изюм, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Среди них: четыре командных пункта, один зенитный ракетный комплекс С-300 южнее населенного пункта Изюм и один "Бук-М1" в районе Курахово, две реактивные системы залпового огня, один склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, два склада горюче-смазочных материалов и 38 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники", - сказал Конашенков на брифинге в четверг.

"Вечером 30 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожены крупные базы горючего в населенных пунктах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск, с которых осуществлялось снабжение топливом украинской группировки войск на Донбассе", - добавил он.

Представитель Минобороны отметил, что российские средства ПВО сбили 18 украинских беспилотников в том числе над Черниговым и Чернобылем."За сутки сбито в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Балаклея, Вербовое, Верхнеторецкое, Докучаевск, Королевка, Комарин, Опытное, Павловка, Репки, Чернигов, Чернобыль, Щорс, в том числе один "Байрактар-ТБ2" в районе Безымянное", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 77 вертолетов, 216 зенитных ракетных комплексов, 341 беспилотный летательный аппарат, 1815 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 762 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1689 единиц специальной военной автомобильной техники.

По словам Конашенкова, российские военные российские военные продолжают наступательные действия на Украине, за сутки они продвинулись на 6 км. "Взяли под полный контроль населенный пункт Золотая Нива, форсировали реку Кашлагач и закрепились на выгодном рубеже. Продвижение за сутки составило 6 километров", - сказал он. По его словам, были уничтожены до 60 человек, два танка, четыре БМП и девять автомобилей различного назначения.

"Подразделения Луганской народной республики, завершив зачистку от боевиков населенного пункта Житловка, продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Кременная", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 31 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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