Полиция Лилля оцепляла вокзал для поиска подозрительного автоматчика

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В городе Лилль полиция провела спецоперацию по поиску человека с автоматом, о котором сообщили два очевидца, для этого в течение часа был оцеплен главный вокзал города (Лилль-Фландрия) и деловой квартал Евролилль, сообщает газета La Voix du Nord.

Район был оцеплен в 15:45 по местному времени, и час спустя полицейские разобрались, что автомат был игрушечным, аналогичным изделиям Airsoftgun, и прохожих напугал десятилетний мальчик, который выставил его в окно.

На время поисков вооруженного неизвестного полиция предупреждала горожан, что нужно избегать оцепленной зоны, а в соцсетях циркулировали разные слухи о происходящем.

По завершении полицейской операции движение поездов и другого транспорта возобновилось.