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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:48

Байден решил направлять на рынок по 1 млн баррелей в сутки в течение полугода

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден принял решение направлять на рынок из стратегического запаса США в среднем по 1 млн баррелей нефти в сутки на протяжении ближайших шести месяцев, сообщает в четверг Белый дом.

"По итогам проведенных консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о самом масштабном в истории выделении нефти из стратегического запаса. Он будет направлять на рынок в среднем по 1 млн баррелей в день в течение ближайших шести месяцев", - говорится в заявлении американской администрации.

"Президент Байден будет координироваться по этой инициативе с союзниками и партнерами по всему миру. Ожидается, что другие страны присоединятся к этой инициативе, и тогда общими силами удастся высвобождать гораздо больше 1 млн баррелей в сутки", - отмечает Белый дом.

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