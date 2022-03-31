В Россию с территории Украины, ЛНР и ДНР эвакуировали свыше 527 тыс. человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - За время проведения специальной военной операции с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 527 тысяч 607 человек, включая более 108 тысяч детей. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки российскими Вооруженными Силами, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик эвакуированы в Россию 18 182 человека, из них - 3 412 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 527 607 человек, из которых 108 219 - дети", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.

По его словам, более 3 тыс. жителей эвакуированы в четверг из Мариуполя без участия властей Украины.

Мизинцев заявил, что в ходе специальной военной операции в четверг вновь были открыты несколько гуманитарных коридоров в восточном и западном направлениях, киевские власти не заявляют ни одного маршрута коридора в сторону РФ.

"Ежедневно с 10 часов утра продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях: по одному - в Россию и по одному - через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Украинской стороной на текущие сутки заявлено ещё четыре коридора на запорожском направлении, из них ни одного - в сторону Российской Федерации", - сказал Мизинцев.

Обнаруженные в Черном море дрейфующие морские мины имеются на вооружении только у Украины, РФ утилизировала такие мины еще до 2016 года, заявил Мизинцев.

"Обнаруженные морские якорные мины российскими компетентными специалистами идентифицированы как изделие 730, состоящее на вооружении только военно-морских сил Украины", - сказал Мизинцев на брифинге в четверг.

"В Военно-морском флоте России мины подобного типа на вооружении отсутствуют (утилизированы еще до 2016 года)", - заявил он.