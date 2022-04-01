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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Главнокомандующий ВВС Южной Кореи обсудит в США угрозы со стороны КНДР

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Главнокомандующий ВВС Южной Кореи генерал Пак Ин Хо посетит Соединенные Штаты на следующей неделе для переговоров о сотрудничестве в области безопасности, сообщает "Ренхап".

Пак Ин Хо прибудет в США в воскресенье. Во время своего семидневного визита главнокомандующий ВВС планирует встретиться с ключевыми военными чиновниками США в Вашингтоне и Колорадо, чтобы укрепить двусторонний альянс и сотрудничество в области космической безопасности.

Так, в среду он встретится с главнокомандующим ВВС США Чарльзом Брауном, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с потенциальными северокорейскими провокациями, обменяться информацией об эксплуатации истребителей F-35A и расширении участия союзников в многонациональных военных учениях.

"Два командующих планируют провести углубленный диалог по вопросам существенного сотрудничества в области обмена разведданными на театре военных действий на Корейском полуострове и по закупке космической системы раннего предупреждения для раннего обнаружения баллистических ракет", - цитирует агентство пресс-релиз ВВС.

Пак Ин Хо также проведет двусторонние переговоры с главой Стратегического командования США Чарльзом Ричардом и начальником Космических операций Джоном Рэймондом.

Пак Ин Хо Чарльзом Брауном
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