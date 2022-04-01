Китайский космический "грузовик" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-2" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере Земли, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

По данным телеканала, при вхождении в атмосферу большая часть корабля сгорела, а оставшийся космический мусор некрупного размера упал в южной части Тихого океана.

В минувшее воскресенье корабль отстыковался от строящейся национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", на которой пробыл почти десять месяцев.

Отмечается, что через несколько дней после отстыковки "Тяньчжоу-2" провёл двухчасовое испытание возможности сближения со станцией.

"Тяньчжоу-2", пристыковавшийся 30 мая прошлого года, доставил на станцию топливо и припасы для экипажа.

Космические корабли серии "Тяньчжоу" доставляют для работающих на станции тайконавтов оборудование, топливо и припасы. В данный момент к станции пристыкован грузовой корабль "Тяньчжоу-3, прибывший на "Тяньгун" в сентябре прошлого года.

Ожидается, что к планируемому сроку завершения строительства станции (конец 2022 года) на ней побывают ещё два грузовых корабля - "Тяньчжоу-4" и "Тяньчжоу-5".

На данный момент на станции "Тяньгун" находится экипаж из трёх тайконавтов, прибывших на космическом корабле "Шэньчжоу-13" 16 октября 2021 года. В его состав входят командир корабля Чжай Чжиган, Е Гуанфу и женщина-тайконавт Ван Япин. Планируется, что они вернутся на Землю в апреле 2022 года.