Глава МЧС Армении арестован по обвинению в коррупции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян арестован решением суда по обвинению в коррупции, сообщает Антикоррупционный комитет республики.

"Суд общей юрисдикции Еревана вечером в четверг удовлетворил ходатайство Антикоррупционного комитета об аресте Пилояна", - сообщает комитет.

По сообщению комитета, в рамках предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, получены фактические данные о получении должностными лицами МЧС Армении взяток в крупном и особо крупном размерах, злоупотреблениях служебным положением, хищении в особо крупном размере.

"При расследовании уголовного дела раскрыты многочисленные случаи совершения указанных преступлений, в которые вовлечены глава МЧС Андраник Пилоян, его советник, а также свыше 10 сотрудников министерства, в том числе главы разных подразделений", - отметили в Антикоррупционном комитете.

Пилоян обвиняется по статье УК Армении "получение взятки в особо крупном размере" (наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой).

Пилоян был назначен главой МЧС в ноябре 2020 года. До этого он командовал пятым армейским корпусом ВС Армении, был удостоен высшего звания "Национальный герой Армении" во время боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года.