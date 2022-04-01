В Бельгии уничтожат непригодные запасы лекарств и медматериалов на 99 млн евро

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Бельгии вынуждено уничтожить накопленный с начала пандемии COVID-19 значительный запас медикаментов, материалов медицинского назначения, в том числе для тестирования, и средств индивидуальной защиты стоимостью около 98,6 млн евро.

За два года у части предметов этого стратегического резерва либо истек срок годности, либо эти сроки подходят к концу, а качество ряда изделий оказалось низким, передает телеканал RTBF.

"Это объясняется главным образом обстоятельствами, складывавшимися в начале кризиса COVID-19, когда значительное количество материалов должно было закупаться в короткие сроки на рынке, который в то время функционировал не оптимальным образом", - поясняется в служебной записке министерства здравоохранения.

Согласно документу, желание гарантировать удовлетворение всех потребностей привело к тому, что были закуплены материалы порой неудовлетворительного качества или в слишком значительных количествах. В ряде случаев закупали предметы, которые затем не использовались, потому что в ходе пандемии подход к антикоронавирусным мерам менялся, например, так произошло с невостребованными серологическими тестами.

Решение об уничтожении запасов, отмечает RTBF, оказалось неизбежным. В целом это обойдется бюджету в примерно 98,6 млн евро, посчитали в федеральном правительстве.